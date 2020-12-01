Хоккеист Сергей Шумаков запустил благотворительный флешмоб в Instagram

Форвард призвал поддержать незрячих хоккеистов.

Воспитанник челябинской школы хоккей, нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков принял участие в акции «Щедрый вторник», которая проходит сегодня, 1 декабря. Во всероссийский день хоккей, который также отмечается сегодня, форвард, на своей страннице в Instagram запустил благотворительный флешмоб и призвал подписчиков и всех неравнодушных поддержать незрячих следж-хоккеистов.



«Давайте сделаем доброе дело и примем участие в акции „Щедрый вторник“. В хоккей можно играть даже ничего не видя — и это потрясающе. В России появились две команды, где вратари — абсолютно слепые детки и сегодня у них первый матч. Давайте поддержим юных незрячих хоккеистов»,— написал Сергей Шумаков.

Нападающий призвал подписчиков оформить ежемесячные пожертвования в благотворительный фонд «Мир хоккея для особенных детей». Сергей Шумаков подчеркнул, что все средства будут направлены на развитие игры с шайбой для незрячих.

Добавим, что 1 декабря 2020 года также запомнится в истории в истории российского хоккея. Именно сегодня прошел первый матч среди незрячих людей. Матч состоялся в Москве, в ледовом комплексе Академии «Спартак». Между собой встретились команды «Фортуна» из Москвы и «Юман» из Чебоксар.