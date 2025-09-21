Хмурую погоду с дождями принесет атмосферный фронт в Челябинскую область 21 сентября

Тепло в регионе еще задержится

Сегодня, 21 сентября, в Челябинской области небо затянется тучами, местами пройдут небольшие дожди. Антициклон покинет территорию региона, но тепло еще сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +20°C. Преимущественно пасмурно, осадков быть не должно. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске и Миассе также ожидаются 20-градусное тепло и отсутствие дождей.

В Аше и Кыштыме днем без осадков, а вечер может быть испорчен небольшим дождем. Но день выдастся теплым: температура поднимется до +21°C. Ветер юго-западного направления, около 5 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее будет дождливо. Столбики термометров зафиксируются на +19°C.

В целом воздух в регионе прогреется до +16...+21°C. В горах местами пройдут небольшие дожди, на большей части территории осадков не предвидится. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 12 метров в секунду.