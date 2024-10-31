Хмуро и ветрено будет в Челябинской области 31 октября

Местами возможен небольшой мокрый снег

В последний день октября в Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду, местами с небольшим снегом. Температура воздуха будет чуть выше нуля градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут около +4°C. Облачно с прояснением, существенных осадков не предвидится. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +2°C. Пасмурно, ближе к ночи начнется дождь со снегом. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Миассе ожидается около 0°C. Синоптики обещают хмурое небо на протяжении всего дня. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

В Сатке день также выдастся преимущественно облачным. В ночные часы возможен дождь со снегом. В городе будет до +3°C. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

Показания термометров в Усть-Катаве достигнут +4°C. Пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4 метра в секунду.

В целом температура воздуха по области составит от 0 до +5°C. Облачно с прояснением, на юго-западе региона ожидается мокрый снег. Местами гололедица. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.