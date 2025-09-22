Хмуро и ветрено будет в Челябинской области 22 сентября

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 22 сентября, западный ветер принесет в Челябинскую область небольшие дожди. Похолодания пока не ожидается: температура снизится лишь на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров достигнут +18°С. Облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер западный, около 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске — до +17°С и без осадков. Ветер северо-западного направления, умеренный.

В Миассе воздух прогреется до +15°С. Пасмурно.

В Златоусте и Верхнем Уфалее будет прохладно: градусники покажут около +13°С. Преимущественно облачно. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

Дождь в Бакале остудит воздух до +12°С. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В южных районах температура поднимется до +19°С. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, до 8 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +14 до +19°С. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, 5—10 метров в секунду, локально порывы могут достигать 15 метров в секунду.