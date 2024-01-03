Хлебокомбинаты Челябинска возобновили поставку хлеба в торговые сети города

А с четверга объем поставок увеличат

Жители Челябинска жалуются в социальных сетях на перебои с поставкой хлеба в магазины. В мэрии полагают, что проблема преувеличена.

«По данным основного поставщика хлеба в магазины города, отгрузка идет в полном объеме по заявкам магазинов и торговых сетей. Никакого дефицита и проблем с доставкой нет. А с четверга, 4 января, объемы поставок будут планово увеличиваться в связи с ростом числа заявок от предприятий розничной торговли», — заявили в пресс-службе администрации города.

В доказательство своих слов власти приводят фото с хлебными полками из магазинов.

По состоянию на 17:00 среды, 3 января, хлебная продукция разного вида в магазинах есть.

В Минсельхозе Челябинской области замечают, что перебои действительно были.

«Хлебные полки, особенно со свежей выпечкой, не удавалось заполнять вовремя из-за новогоднего ажиотажа и невозможности подъехать к некоторым торговым точкам из-за снегопада. В настоящее время подвоз продуктов полностью восстановлен», — говорят в Минсельхозе.

Так, со 2 января полностью возобновил поставки хлебопродуктов Первый хлебокомбинат, с 3 января выполняет график поставок «Мэри». Налажена доставка товаров в магазины «Пятерочка» и «Лента».