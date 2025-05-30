Хирургический корпус челябинской областной детской больницы откроется в 2026 году

Рабочие возводят металлические конструкции

В 2026 году в Челябинске заработает новый хирургический корпус ЧОДКБ. Здесь смогут размещать до 300 пациентов хирургического и онкогематологического отделений. Сегодня ход строительства оценил губернатор Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Уже сейчас на стройплощадке завершены основные земляные работы, рабочие монтируют железобетонный каркас здания и подвал. В будущем конструкции превратятся в полукруглое шестиэтажное здание, построенное по уникальному проекту, который готовили специально для ЧОДКБ. Общая площадь корпуса составит почти 56 тысяч квадратных метров.





«Сложность этого проекта в том, что он имеет не прямоугольную форму. Это требует больших трудозатрат при выполнении разбивочных работ и устройстве опалубочных конструкций. Чтобы залить круглую бетонную конструкцию, нужно выставить круглую опалубку. Ее такой не бывает, поэтому приходится изготавливать прямо на месте, что вызывает дополнительные затраты времени и средств», — рассказал начальник управления строительства объекта Евгений Варнин.





Еще одна сложность возникла с выносом инженерных сетей, проложенных при застройке квартала в первой половине XX века. Со стройплощадки вынесли высоковольтные линии электрокабельных сетей, которые лежали здесь сложной паутиной в несколько слоев.

Тем не менее каркас больницы будет готов до конца 2025 года, объект же сдадут в декабре 2026 года. Подрядчики отмечают, что есть недельные отставания, — но все в пределах допустимого. Алексей Текслер поручил ускориться.





«Понятно, что пока критичности нет, вы сказали, отставание — несколько недель. Но я считаю, что лучше раньше сдать объект и не дожидаться месяца сдачи», — подчеркнул губернатор.

После окончания строительства в здании откроются 16 операционных, в том числе три — для экстренных операций и две — гнойного профиля. Уже согласована большая часть медицинского оборудования, которое поступит в учреждение. В будущем здесь планируют развивать передовые и уникальные направления медицины — такие как хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация почек, печени, легких и костного мозга. Сейчас за подобной помощью южноуральцам приходится ездить в федеральные центры.

«Объект уникальный в масштабах всей страны, здесь будет самое современное оборудование. Уверен, что уровень детского здравоохранения благодаря такой инфраструктуре в регионе повысится. Здесь будет оказываться высокотехнологичная помощь по ряду направлений, по которым сегодня мы вынуждены детей направлять в Москву», — отметил Алексей Текслер.





Всего на 2025 год в Челябинской области запланировано 80 капитальных ремонтов и строительство 18 новых объектов первичного звена здравоохранения.

«Никогда — ни в советские годы, ни в новое время — мы не делали такого количества объектов медицинских здравоохранений. И люди видят эти изменения. Конечно, в регионе одновременно решаются вопросы с врачами. Всем главным врачам районных больниц и главам муниципалитетов поставлена задача по целевикам — создавать условия ребятам при возвращении в район после учебы. Очень надеюсь, что кадровые проблемы, которые сегодня существуют, мы решим, в том числе благодаря новой инфраструктуре, ремонтам, новым стройкам, новому современному оборудованию, новым технологиям. Все это создаст условия, что детское здравоохранение выйдет у нас в регионе на более высокий уровень», — подвел итоги губернатор.

В преддверии Международного дня защиты детей Алексей Текслер посетил еще одну детскую больницу — в Еманжелинске.