Хирурги в Магнитогорске достали огромные камни из поджелудочной без полостной операции

Это позволило сократить восстановительный период для 65‑летней пациентки

В Магнитогорске впервые провели операцию по «строительству обходной дороги» для пищеварительных ферментов. Проток поджелудочной железы пациентки был расширен в 3 раза по сравнению с нормой и забит крупными камнями, сообщает пресс-служба Центральной клинической медико-санитарной части.

Сообщается, что пациентка поступила в приемное отделение медсанчасти с сильнейшими болями в животе. Обследование на мультиспиральном компьютерном томографе выявило, что проток поджелудочной железы был расширен до 1 сантиметра (при норме 3 мм) и забит крупными камнями.

«Есть такое заболевание — вирсунголитиаз, при нем в протоке поджелудочной железы образуются камни. Чаще всего оно развивается как осложнение хронического панкреатита и лечится преимущественно хирургическим вмешательством. Операция заключается в том, что хирурги делают обходную дорогу для пищеварительных ферментов из поджелудочной железы в кишечник, минуя камни», — пояснил заведующий операционным блоком ЦКМСЧ, врач-хирург Андрей Козин.

Ранее подобные операции в Магнитогорске выполнялись только традиционным открытым способом, который предполагает длительный и болезненный восстановительный период. Оперировавший пациентку Андрей Козин принял решение применить щадящий лапароскопический метод — операцию Пьюстау (продольную панкреатоеюностомию).

«Да, для хирургов этот метод технически сложнее. Но это лучше для пациента — меньше болевого синдрома, сокращается послеоперационный восстановительный период, минимизируются осложнения. Кстати, во время операции нам удалось достать два камня из протока, но остался блок, и естественным образом ферменты не могли попасть в пищеварительный тракт. Поэтому мы выполнили соединение между протоком поджелудочной железы и тощей кишкой».

Операция длилась шесть часов и завершилась успешно. Спустя неделю пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.