77-летняя пациентка попала к хирургам с непростым анамнезом: помимо рака у женщины сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, больные почки. Из-за этого ее боялись брать на операцию в других клиниках. Однако клиника медицинского университета смогла обеспечить хирургов поддержкой узких специалистов.
«Если мы видим, что больной нуждается в корректировке лечения, мы помещаем его в стационар, где за 7—10 дней проводим необходимые обследования и готовим пациента к операции. Кроме того, у нас сильная анестезиологическая служба, специалисты которой умело ведут таких пациентов. Поэтому возрастных пациентов с сопутствующей патологией мы часто берем, хотя в других местах они получали отказ», — объяснила заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.
Операция прошла хорошо. Пациенту готовят к выписке.
Ранее в челябинском онкодиспансере спасли от гибели беременную женщину с раком шейки матки и ее ребенка, который весил всего 480 граммов.