Хирурги клиники ЮУГМУ избавили от рака возрастную пациентку

Из-за больного сердца и почек женщину не брались оперировать в других больницах

Онкологи клиники ЮУГМУ спасли пожилую пациентку с опухолью сигмовидной кишки и опасным заболеванием сердца, сообщает пресс-служба клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета.

77-летняя пациентка попала к хирургам с непростым анамнезом: помимо рака у женщины сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, больные почки. Из-за этого ее боялись брать на операцию в других клиниках. Однако клиника медицинского университета смогла обеспечить хирургов поддержкой узких специалистов.

«Если мы видим, что больной нуждается в корректировке лечения, мы помещаем его в стационар, где за 7—10 дней проводим необходимые обследования и готовим пациента к операции. Кроме того, у нас сильная анестезиологическая служба, специалисты которой умело ведут таких пациентов. Поэтому возрастных пациентов с сопутствующей патологией мы часто берем, хотя в других местах они получали отказ»,

— объяснила заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.