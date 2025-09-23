Хирурги из Долгодеревенского рассказали о суевериях в операционной

И на дежурствах

В Районной больнице села Долгодеревенского врачи рассказали о приметах, которые сопровождают их работу в операционной и на дежурствах. С читателями «Первого областного» их рассказами делится пресс-служба клиники.

Медики признаются: традиции и суеверия прочно укоренились в профессиональной среде.

Например, заведующий хирургическим отделением Марат Гафуров говорит, что всегда надевает в операционной правую перчатку первой. А если во время операции падает инструмент, его не поднимают до конца вмешательства — инструмент «растирают» носком по полу и тихо произносят: «Сиди дома». Считается, что это убережет от поступления тяжелого пациента в тот же день.

Один из хирургов, работавший в нескольких коллективах, вспомнил привычки коллег: один никогда не ложился спать до полуночи на дежурстве — иначе неизбежно поступал пациент «вслед за сном». Другой уходил отдыхать в шапочке, обуви и без подушки.

Среди распространенных поверий — «закон парных случаев»: если в работе появляется редкая или сложная патология, вскоре ожидают еще одного пациента с похожей симптоматикой.

Также врачи отмечают: говорливый пациент — к долгой операции. Швы, по наблюдениям, лучше заживают, когда их количество нечетное. А если в первые 10 минут дежурства поступает женщина, ночь обещает быть беспокойной.