Хирурги ЧОКБ спасли ногу многодетному отцу из Верхнего Уфалея после чудовищной травмы

Уникальная операция помогла избежать ампутации и позволила 24‑летнему Кириллу вернуться к полноценной жизни

В Челябинской областной клинической больнице успешно проведена сложнейшая операция по спасению ноги 24‑летнему жителю Верхнего Уфалея Кириллу Перевозчикову. Молодой человек, многодетный отец, получил тяжелейшую травму в результате несчастного случая при работе с мотоблоком, сообщает пресс-служба клиники.

ЧП произошло, когда Кирилл готовил огород к зиме.

«Слетел ремень, и меня под него зажевало. Никого рядом не было, хорошо, что телефон был с собой. Зажал рану как мог и терпел, пока не приехала скорая», — делится пациент.

Врачи диагностировали перелом обеих костей голени с обширной рваной раной, обнажившей связки и кости.

После стабилизации состояния в Верхнем Уфалее пациента доставили санавиацией в ЧОКБ. Открытая рана размером 10×10×10 см не позволяла начать сращение костей и создавала прямой риск ампутации из-за возможного инфицирования.

«Если бы мы не вмешались, лечение такой раны могло растянуться до полугода или года. А если бы присоединилась инфекция, голень могли ампутировать», — говорит заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Юрий Васильев.

Над спасением конечности работала мультидисциплинарная бригада, более десяти специалистов. Травматологи зафиксировали костные отломки, а пластические хирурги провели уникальную операцию по пересадке тканей с брюшной стенки пациента, чтобы закрыть обширный дефект.

«Наши специалисты дали этому человеку реальный шанс остаться на своих ногах, чтобы это не повлияло на его трудоспособность, чтобы семья сохранила отца и мужа», — отметил заместитель главного врача ЧОКБ по хирургии Илья Бондаревский.

Послеоперационный период протекает гладко, пересаженные ткани успешно приживаются. Кирилл готовится вернуться домой.