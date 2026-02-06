Хирург с 22‑летним стажем возглавил магнитогорскую больницу № 3

Максим Коробков собирается сделать ставку на развитие цифровых технологий и укрепление кадрового состава

Новым главным врачом городской больницы № 3 Магнитогорска назначен Максим Коробков — опытный хирург, чья профессиональная карьера неразрывно связана с этим медицинским учреждением, сообщает пресс-служба Минздрава области.

Выпускник Челябинской государственной медицинской академии 2004 года, он начал работу в поликлинике врачом-хирургом и за два десятилетия вырос до руководящей позиции. С 2011 года Коробков возглавлял хирургическую службу поликлиники № 1, а с 2016 года — саму поликлинику, совмещая административную работу с активной хирургической практикой.

В настоящее время Максим Коробков является членом Ассоциации колопроктологов России и Российского общества хирургов. Среди приоритетов на новой должности он назвал сохранение высоких стандартов медицинской помощи, развитие цифровых технологий в больнице и укрепление кадрового состава.