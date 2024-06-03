Хирург из Санкт-Петербурга провел мастер-класс в Челябинском онкоцентре

62-летнему пенсионеру удалили часть легкого

Главный торакальный хирург Санкт-Петербурга Вадим Пищик провел мастер-класс в Челябинском онкоцентре, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

Вместе с коллегами из Челябинска доктор прооперировал 62‑летнего пациента с раком легкого. Операция длилась 2,5 часа. Мужчине удалили часть правого легкого и лимфатические узлы. Вмешательство провели без разрезов.

«Сегодня сложно представить профессиональное развитие врачей без обмена опытом с коллегами. Подобные мастер-классы позволяют докторам получить новые знания, а также продемонстрировать свои умения, наработки и наметить векторы для развития», — говорит главный врач ЧОКЦОиЯМ доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев.



Пациент уже идет на поправку.

Ранее Челябинский онкоцентр показал обновленное отделение урологии, где провели капитальный ремонт.

