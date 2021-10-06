Хирург из Челябинска возглавил онкологический центр в Салехарде

Андрей Антонов переехал на Север по приглашению коллег

Руководителем регионального онкоцентра окружной клинической больницы в Салехарде стал хирург-онколог из Челябинска Андрей Антонов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Андрей Антонов более 15 лет проработал в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. В последние годы он заведовал онкоабдоминальным отделением.

«Доктор владеет большим спектром операций на органах брюшной полости. На Ямале он уже провел несколько операций. Первые ямальские пациенты Антонова уже выписаны домой», — замечают в пресс-службе.

Напомним, Челябинский областной онкодиспансер также работает под управлением нового руководителя. В июле этого года его возглавил нейрохирург Дмитрий Ростовцев.