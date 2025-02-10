Хип-хоп, брейк-данс и паркур: челябинцы покажут себя на фестивале уличной культуры

Лучшие отправятся на финал в Ставрополь

Челябинцы могут присоединиться к восьмому сезону международного конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО». Вместе с участниками из 89 регионов России и 125 стран мира они поборются за признание и призовой фонд в 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

Фестиваль проводится по 12 направлениям: BMX, скейтбординг, трюки на самокатах, хип-хоп, паркур, воркаут, граффити, рэп, диджеинг и другим. Также новой номинацией станет «Фэшн» — для дизайнеров уличной одежды. Для участия в онлайн-этапе нужно подать заявку до 8 апреля на официальном портале конкурса.

«Уверен, что слоган нового сезона „Сотвори историю“ станет прямым призывом к действию, мы видим, как уже сейчас участники воплощают его в жизнь, создавая яркие проекты в регионах, мотивируя друг друга на новые культурно-спортивные достижения», — прокомментировал старт нового сезона генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Конкурс поможет талантливым людям проявить себя, найти наставников, обменяться опытом и сформировать у горожан позитивное отношение к представителям уличной культуры.

Также в «КАРДО» примут участие жители Аргентины, Франции, ОАЭ, Китая, Испании, Бразилии. Финал конкурса пройдет в Ставрополе.

Напомним, в 2024 году южноуральцы заняли в конкурсе призовые места. В финал они отправились после показательных выступлений в челябинском Арт-сквере.