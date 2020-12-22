Кейт Бекинсейл рекламирует компанию в Магнитогорске

Актриса опубликовала пост в Инстаграм о «своем новом бизнесе»

Британская актриса с юмором отнеслась к своему изображению, рекламирующему системы видеонаблюдения. Кейт написала, что начинает свой бизнес на Урале.

Компания, услуги которой рекламирует изображение актрисы, работает в Магнитогорске, продает системы видеонаблюдения. По некоторым источникам, представители ГК «СТЭЛС» отрицают использование образа актрисы и уверяют, что не рекламируются на авто. Телефон, указанный на фото, не работает. Но пользователи сети нашли другие номера компании. И, судя по комментариям, оборвали ее телефон.