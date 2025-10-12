Кенгуру Кипарис стал новым обитателем Челябинского зоопарка

Он быстро подружился с соседками

В Челябинском зоопарке пополнение — в вольер к кенгуру, где обитают только девочки, подселили шестимесячного Кипариса. Кенгуру Беннета уже со всеми познакомился и быстро влился в коллектив, рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Кто желает познакомиться с Кипарисом — он находится в основной экспозиции в вольере с другими кенгуру Беннета, в углу детского контактного зоопарка. Но прежде вам придется отличить его от остальных, потому что размеры и окрас у них практически одинаковые»,— рассказали работники зоопарка.

Подсказка: у девочек разрез глаз аккуратнее и чуть-чуть раскосый. У Кипариса — с пятак. Но это пока он вливается в новый коллектив, видимо. Но в целом, наблюдать за ними — одно удовольствие, отмечают в зоопарке.