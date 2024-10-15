«Кем мне стать?» Ответим на Ассамблее работодателей в ЮУрГУ

60 работодателей со всей страны презентуют свои предприятия

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Масштабная Ассамблея работодателей пройдет на площадке Южно-Уральского государственного университета 16 и 17 октября. В этом году участников будут встречать представители сразу 60 работодателей со всей страны, сообщают в вузе.

Ассамблея работодателей ЮУрГУ уникальна и проходит в формате «школа — вуз — предприятие». Участники могут задать вопросы об условиях работы, возможностях карьерного роста и самореализации представителям конкретного предприятия. HR-эксперты рассказывают о требованиях к молодым специалистам при приеме на работу, вакансиях и заработной плате.

«На площадке Южно-Уральского государственного университета будут представители крупнейших предприятий Уральского федерального региона, а также представители предприятий Ижевска и Московской области», — говорит специалист по работе с молодежью Иван Лутохин.

Ассамблея работодателей пройдет 16 и 17 октября в главном корпусе ЮУрГУ на первом этаже в Вяткинском зале и в холле третьего этажа.

В 10:00 16 октября состоится открытие Ассамблеи работодателей и начнет работу выставка работодателей.

Для выпускников колледжей и школ Челябинска запланированы мастер-классы от высших школ и институтов ЮУрГУ.

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