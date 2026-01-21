Каждый второй рентген-аппарат в Челябинской области подключен к единой цифровой базе

Регион подвел итоги масштабного проекта модернизации рентгенологической службы

Проект «Модернизация рентгенологического оборудования» реализуется по инициативе Совета главных врачей при поддержке губернатора Алексея Текслера. Итоги первого этапа 20 января обсудили на выездном заседании совета в Копейске, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Мы впервые реализовали в регионе большой проект цифровизации рентгеновского оборудования: приобрели как новую технику, в том числе маммограф, рентгеновские установки, так и аппараты для оцифровки уже имеющегося оборудования. Работа масштабная, важная. Все понимают, насколько современные цифровые технологии повышают качество и скорость диагностики», — заявил Алексей Текслер.

В рамках проекта создается единая цифровая база исследований: все снимки и заключения хранятся в электронном виде, что обеспечивает защищенный доступ для врачей из любого медучреждения области. Это позволяет подключать экспертов ведущих клиник к дистанционному разбору сложных случаев.

По данным аудита, на начало 2025 года доля цифровых комплексов в регионе составляла 38%. Из бюджета области на закупку оборудования для оцифровки было направлено более 230 миллионов рублей. Благодаря этому на 1 января 2026 года показатель цифровизации вырос до 56%.

«Мы уже получаем множество позитивных отзывов от коллег со всего региона. Цифровые установки не только улучшают качество изображения, тем самым помогая врачам точнее установить диагноз, но и сокращают время от начала обследования пациента и до получения окончательного результата на руки», — отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Эксперты также подсчитали экономический эффект: переход на цифровые технологии и отказ от обслуживания устаревших аппаратов позволяет экономить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в год на одном обновленном аппарате.

Следующая задача — достичь 100-процентной цифровизации рентгенологической службы во всех медицинских организациях области. Реализация проекта является важным вкладом в повышение доступности и качества медицинской помощи на Южном Урале.