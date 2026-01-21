Проект «Модернизация рентгенологического оборудования» реализуется по инициативе Совета главных врачей при поддержке губернатора Алексея Текслера. Итоги первого этапа 20 января обсудили на выездном заседании совета в Копейске, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Мы впервые реализовали в регионе большой проект цифровизации рентгеновского оборудования: приобрели как новую технику, в том числе маммограф, рентгеновские установки, так и аппараты для оцифровки уже имеющегося оборудования. Работа масштабная, важная. Все понимают, насколько современные цифровые технологии повышают качество и скорость диагностики», — заявил Алексей Текслер.
В рамках проекта создается единая цифровая база исследований: все снимки и заключения хранятся в электронном виде, что обеспечивает защищенный доступ для врачей из любого медучреждения области. Это позволяет подключать экспертов ведущих клиник к дистанционному разбору сложных случаев.
По данным аудита, на начало 2025 года доля цифровых комплексов в регионе составляла 38%. Из бюджета области на закупку оборудования для оцифровки было направлено более 230 миллионов рублей. Благодаря этому на 1 января 2026 года показатель цифровизации вырос до 56%.
«Мы уже получаем множество позитивных отзывов от коллег со всего региона. Цифровые установки не только улучшают качество изображения, тем самым помогая врачам точнее установить диагноз, но и сокращают время от начала обследования пациента и до получения окончательного результата на руки», — отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.
Эксперты также подсчитали экономический эффект: переход на цифровые технологии и отказ от обслуживания устаревших аппаратов позволяет экономить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в год на одном обновленном аппарате.
Следующая задача — достичь 100-процентной цифровизации рентгенологической службы во всех медицинских организациях области. Реализация проекта является важным вкладом в повышение доступности и качества медицинской помощи на Южном Урале.