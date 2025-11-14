Каждый второй работающий челябинец ездит в командировки

Большинство деловых поездок длятся почти неделю

Большинство работающих челябинцев (59%) регулярно ездят в командировки. В поездках они предпочитают жить в гостиницах (55%), а свободное время проводят не в номере, а изучая город. Такими данными с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе «Авито».

68% южноуральцев гуляют по центральным улицам, 42% посещают музеи и смотрят достопримечательности, а 18% пробуют местную кухню. Средняя командировка для челябинца длится 6 дней. Кроме гостиниц, 29% снимают квартиры или апартаменты, 16% выбирают мини-отели.

По работе в другой город чаще уезжают мужчины. При этом они реже женщин используют свободное время для прогулок и реже ходят в музеи.

Чаще других в командировки ездят топ-менеджеры, специалисты транспорта, инженеры и юристы.