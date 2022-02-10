Каждый второй челябинец систематически занимается спортом

Не любит физкультуру каждый четвертый

Последние дни самой обсуждаемой темой являются Олимпийские игры в Пекине. В связи с этим социологи опросили челябинцев и узнали, как часто они занимаются спортом. Выяснилось, что 20,5% респондентов тренируются ежедневно, сообщили специалисты РАНХиГС.

Большинство опрошенных горожан ответили, что систематически занимаются физкультурой и спортом. 47,3% рассказали, что делают это ежедневно или несколько раз в неделю.

Ежедневно занимается спортом пятая часть респондентов (20,5%). Относят себя к этой группе чаще других пенсионеры и малообеспеченные жители Челябинска. Четверть опрошенных (26,8%) посвящают занятиям спортом несколько дней в неделю. В данной группе больше представлены люди в возрасте 18—24 и 25—44 лет, предприниматели и руководители организаций.

Чаще чем раз в месяц занимаются 16,3% принявших участие в опросе. В основном этот вариант ответа выбирали молодые челябинцы 18—24 лет, работники бюджетных организаций, а также безработные и временно неработающие. Реже чем раз в месяц тренируется каждый десятый (9,2%).

При этом каждый четвертый челябинец (26%) совсем не занимается физической культурой и спортом. Среди «неспортивных» больше горожан старше 60 лет, пенсионеров и людей, не имеющих высшего образования.

Опрос проводился среди населения Челябинска старше 18 лет, участие приняли 700 респондентов.