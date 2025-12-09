Большинство жителей города готовятся провести часть январских каникул за пределами своего дома. Согласно совместному исследованию «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», 65% опрошенных челябинцев намерены отправиться в путешествие в начале января 2026 года.
Средний бюджет на такую поездку составляет около 44 тысяч рублей на человека. При этом почти половина горожан (43%) планирует уложиться в сумму до 30 тысяч рублей. Главными мотивами для поездки жители Южного Урала называют желание провести время с семьей или друзьями (53%), необходимость восстановить силы (49%) и сменить обстановку (46%).
Наиболее популярными форматами отдыха стали загородные поездки на дачу или в частные дома (49%), визиты к родственникам (48%) и отдых в санаториях и спа-центрах (29%). Горнолыжные курорты предпочитают 18% респондентов.
Ключевым фактором при принятии окончательного решения о путешествии для 60% горожан остается бюджет. Также значительное влияние оказывают погодные условия и доступность транспортных билетов.