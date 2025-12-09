Каждый второй челябинец планирует путешествовать на новогодних праздниках

На поездки люди закладывают около 30 тысяч рублей на человека

Большинство жителей города готовятся провести часть январских каникул за пределами своего дома. Согласно совместному исследованию «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», 65% опрошенных челябинцев намерены отправиться в путешествие в начале января 2026 года.

Средний бюджет на такую поездку составляет около 44 тысяч рублей на человека. При этом почти половина горожан (43%) планирует уложиться в сумму до 30 тысяч рублей. Главными мотивами для поездки жители Южного Урала называют желание провести время с семьей или друзьями (53%), необходимость восстановить силы (49%) и сменить обстановку (46%).

Наиболее популярными форматами отдыха стали загородные поездки на дачу или в частные дома (49%), визиты к родственникам (48%) и отдых в санаториях и спа-центрах (29%). Горнолыжные курорты предпочитают 18% респондентов.

Ключевым фактором при принятии окончательного решения о путешествии для 60% горожан остается бюджет. Также значительное влияние оказывают погодные условия и доступность транспортных билетов.