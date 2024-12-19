Каждый третий житель Челябинской области имеет дополнительный заработок — итоги соцопроса

Почти половина населения региона вынуждена искать подработку, чтобы платить взносы по ипотеке

В Челябинской области более 29 процентов жителей помимо основной работы занимаются минимум еще одной, а 54% делают разовые задания для того, чтобы подзаработать, — таковы результаты исследования, которое провело сообщество семейных финансовых консультантов «Финстори». По данным организации, самое большое количество южноуральцев (30%) подрабатывают таксистами или курьерами.

Зачем челябинцы ищут подработку? В первую очередь потому, что им необходимо платить взносы по ипотеке. Так ответили 47% респондентов. У 30% имеются иждивенцы — дети или родители-пенсионеры. А 19% вынуждены искать фриланс в связи с уходом в отпуск по уходу за ребенком.

«Самое большое количество горожан (30%) трудится в сфере услуг в качестве таксистов и курьеров, почти каждый четвертый работает на стройке, а каждый пятый занимается ИТ. Популярной стала в этом году область наставничества: более 31% респондентов поделились, что впервые занялись консультированием по финансовым вопросам и продвижению личного бренда в соцсетях», — сообщает результаты своих исследований «Финстори».

Любопытно, что уровень дополнительного дохода у многих жителей сопоставим с зарплатой на основном месте работы. Так ответили 37% респондентов. В ряде случаев (19%) получают на фрилансе даже больше денег. Но такие сотрудники не спешат или не хотят увольняться и лишаться своей стабильной работы, потому что для них важны социальные гарантии.

Еще одна интересная деталь: 59% опрошенных занимаются фрилансом во время рабочего дня и 29% — по вечером и выходным, лишь немногие (12%) делают это по ночам.

Во время рабочего дня занимаются фрилансом 59% опрошенных, по вечерам и выходным.

В онлайн-исследовании приняли участие 1439 человек из разных субъектов Российской Федерации.