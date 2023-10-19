Каждый третий житель Челябинска помогает деньгами своим родителям

Некоторые горожане финансируют жен и мужей

Большинство челябинцев постоянно помогают кому-то из близких деньгами, причем чаще всего это родители. Кроме того, многие горожане поддерживают финансово своих взрослых детей и (неожиданно) супругов. Таковы результаты опроса, проведенного социологами южноуральского филиала РАНХиГС.

Результаты исследования говорят, что более трети челябинцев регулярно дают деньги своим папам и мамам. Более 17% помогают совершеннолетним детям. С собственной женой или мужем делится деньгами каждый десятый опрошенный, несмотря на то, что супружество предполагает общий бюджет.

Около 9% челябинцев поддерживают бабушек и дедушек, почти столько же — взрослых внуков. Примерно по 4% набрали варианты ответов «братьям и сестрам» и «родителям супруга/супруги». В абсолютном меньшинстве (менее 2%) находятся те, кто дает деньги дальним родственникам. Никому из родных не помогает 32,5% челябинцев.

В социологической службе РАНХиГС уточнили, что респонденты могли выбрать любое количество ответов: многие опрошенные поддерживают финансово нескольких родственников.