Каждый третий клещ в Челябинской области переносит инфекцию

Рассказываем, где можно сдать членистоногое на анализ

В этом году жители Челябинской области сдали на анализ более 5,5 тысячи клещей. Примерно каждый третий клещ оказался зараженным какой-либо инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«С начала сезона в области исследовано более 5500 клещей. Оказалось, что 27,7 процента инфицированы боррелиями; 1,1 процента — вирусом клещевого энцефалита; 3,2 процента — моноцитарным эрлихиозом; 1,2 процента — гранулоцитарным анаплазмозом человека», — говорят в ведомстве.

На начало этой недели в медицинские организации Челябинской области обратилось 8029 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2106 детей. Это немногим меньше, чем к началу июня прошлого года. Тогда за аналогичный период пострадали 8513 человек.

«Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Так как риск заразиться от клеща довольно высокий, специалисты ведомства просят не доводить до момента, когда клещ присосется. Для этого нужно пользоваться репеллентами и ходить в лес в закрытой одежде.

Кроме того, при выезде на природу следует проводить само- и взаимоосмотры, а также осматривать своих домашних животных.

В случае укуса клещом обязательно обращайтесь за помощью к медикам — в травмпункты и в инфекционные кабинеты по месту жительства. А клеща лучше всего отнести на анализ. От результатов исследования зависит лечение, которое подберет врач.

Сдать клеща можно:

— в Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области (Челябинск, ул. Свободы, 147, тел. 8 (351) 237-33-93);

— в филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Магнитогорске (Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84, тел. 8 (351) 9-21-00-06);

— в областную больницу Чебаркуля (Чебаркуль, ул. Крылова, 83, тел. 8 (351) 68-2-57-68);

— а также в частные лаборатории «Инвитро» и «Прогрессивные медицинские технологии».