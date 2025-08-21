Каждый пятый пациент травматологов пострадал во время «пьяного» ДТП

Такой статистикой поделились специалисты Челябинской областной клинической больницы

Чуть меньше тысячи человек прошли лечение с начала года в травмоцентре первого уровня ЧОКБ. Каждый пятый больной был участником «пьяного» ДТП. Именно с таких аварий привозят самых тяжелых пациентов травмоцентра, рассказали в пресс-службе клиники.

«Пьяный человек не способен грамотно оценить ситуацию на дороге. Он выбирает более опасный маневр, более высокую скорость движения. Соответственно, травмы наносятся более значительные и пострадавших в таких случаях больше», — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 ЧОКБ, руководитель травмоцентра первого уровня Вениамин Халдин.

Каждый день в отделение травматологии № 2 поступает до пяти пострадавших во время аварии. Это водители встречных автомобилей, переломанные пассажиры, сбитые пешеходы и мотоциклисты, а также сами виновники происшествий.

Чаще всего они имеют черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, переломы верхних и нижних конечностей, таза. Иногда виновников происшествий привозят в состоянии «белой горячки». Медики говорят, что для таких больных типичны резкие кровотечения, так как их кровь разжижена алкоголем.

Всем пострадавшим в ЧОКБ оказывают высокотехнологичную помощь. При необходимости к лечению подключают специалистов других отделений — это неоспоримый плюс многофункциональной клиники, какой является ЧОКБ.