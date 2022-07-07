Каждый пятый челябинец хранит денежные накопления на банковских счетах

При этом более трети горожан не имеют свободных средств для инвестирования

Около 19% жителей Челябинска предпочитают вкладывать свободные деньги в банк под проценты. Почти столько же горожан никуда не инвестируют свои накопления и хранят их в рублях. А более трети опрошенных жителей областного центра вообще не имеют накоплений. Такой результат дало социологическое исследование, проведенное специалистами Челябинского филиала РАНХиГС.

Помимо банковских депозитов в числе наиболее популярных у челябинцев инструментов инвестирования оказались покупка недвижимости (13,8%), а также ценных бумаг (6,8%), валюты и драгоценных металлов (6,3%). Последним отдают предпочтение самые молодые горожане в возрасте от 18 до 24 лет.

Криптовалютой торгуют только 3% челябинцев. ПИФам и управляющим готовы доверить свои деньги менее 1% горожан.

Более 38% опрошенных сказали, что не имеют свободных денег для инвестирования. Чаще всего это были респонденты в возрасте 45—59 лет и старше 60 лет, пенсионеры и горожане без высшего образования.

В РАНХиГС отметили, что опрос проводился в декабре 2021 года и на текущий момент ситуация вполне могла измениться.

«Как изменилась ситуация — покажет время и данные наших опросов, которые мы планируем провести в ближайшее время»,— отметили авторы исследования.

В опросе приняли участие 700 жителей Челябинска старше 18 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа из предложенных.