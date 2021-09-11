Каждый пятый челябинец готов подрабатывать ради новых знакомств

Однако большинство работает после основного трудового дня ради дополнительного заработка

Более 70% жителей Челябинска подрабатывают ради дополнительного дохода. Однако каждый пятый горожанин готов работать после трудового дня ради новых знакомств, выяснили исследователи сервисов «Авито» и GigAnt.

Дополнительный доход как основное преимущество подработки выделили 73% жителей Челябинска. По 30% горожан отметили, что для них также важны удобный график и возможность удаленной работы. Для каждого третьего челябинца подработка — это возможность провести свободное время с пользой, а 27% отметили, что благодаря подработке они получают новые знания и могут приобрести новую профессию.

«Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще других выделяли преимуществом возможность получения новых знаний или профессии — по 28%, а также завести знакомства — 26% или с пользой провести свободное время — 26%»,— уточнили исследователи.

Однако среди челябинцев нашлись и те, кто уже почувствовал недостатки в подработке. Например, 18% респондентов пожаловались на усталость и негативное влияние на здоровье. В целом российские мужчины чаще женщин жалуются на то, что из-за подработки им не хватает времени на друзей, семью и хобби — 36% против 30% соответственно.

В исследовании приняли участие 10000 жителей разных городов, включая Челябинска, старше 18 лет.