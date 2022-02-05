«Каждый хороший дипломат должен говорить по-русски»: история переехавшего в Челябинск гвинейского студента

Мохамед Ламин Дау рассказал о написании книги на русском языке и планах стать президентом Гвинеи

Мохамед Ламин Дау родился в Гвинее, но, получив на родине образование и даже устроившись на неплохую работу, парень решил бросить все и улететь в непопулярном у многих местных направлении – в Россию. Новым городом для южного парня стал суровый и периодически морозный Челябинск. О том, как Мохамед написал книгу на русском языке, а также о вынашиваемых им планах по установлению гвинейский демократии, читайте в материале ИА «Первое областное».



Мохамед родился в семье гвинейских экономистов в Конакри – столице Гвинеи. Родители – представители местной интеллигенции. Хорошее образование для Мохамеда при таких исходных данных – вещь безоговорочная. Парень учился на факультете «История международных отношений» местного универа, защитил диплом бакалавра. Дальше – неплохо оплачиваемая работа преподавателем гвинейской и, как ни странно, французской литературы в колледже. Франция за годы, когда являлась колониальной державой, основательно пустила корни в сознание гвинейского народа, а потому и родной язык для Мохамеда – французский, и многие его рассуждения сводятся к опыту именно этой европейской страны.



Самостоятельная взрослая жизнь 29-летнего гвинейца резко прерывается покупкой билета до Москвы. Цель – получение российского высшего образования.



«В плане науки я очень любопытный. Я всегда хочу больше и больше узнать нового», – смеется Мохамед.

Выбор непосредственно России для Мохамеда был очевидным по двум причинам. Во-первых, сыграла роль значимость русского языка как международного.

«Моя сфера – международные отношения. А это дипломатия. Мы там считаем, что каждый хороший дипломат должен говорить по-русски также как по-английски и по-французски, потому что Россия стала одной из самых главных в международных отношениях», – говорит Мохамед.

Во-вторых, гвинейца не устроило, что Россию в его университетском курсе обучения обделили вниманием. По словам парня, российская международная политика наиболее взвешенная в сравнении с политиками других крупных государств, но из-за влияния Франции на Гвинею, в учебных заведениях говорится лишь о западной дипломатии.



«У нас программа была – дипломатия Франции, США и так далее. Мы не знали там про политику России вообще. А во всех международных конфликтах США, Франция, Великобритания против России. Я люблю больше внешнюю политику России, чем США, потому что Россия никогда так сильно и часто не лезла в жизнь совершенно других стран. К примеру, в Африке есть очень много французских и американских военных баз. Они постоянно диктуют, как нам надо управлять своей страной», – делится парень.

Уважение российской внешней политики и недосказанность гвинейских преподавателей по этой теме вызвали естественное желание узнать, как же там все на самом деле. Интересно, что на решение Мохамеда переехать в Россию представители разных поколений отреагировали по-разному. Многие молодые люди считают обучение в России престижным, но старшее поколение под влиянием западных СМИ считают, что такой переезд ничем хорошим закончится не может. Однокурсники парня поддержали, а родители были против.



«Для моего папы было важно, чтобы я продолжал обучение. Но он говорил, что мне нужна магистратура, но не в России, а в Канаде или Франции. Когда я ему сказал, что хочу в Россию, он был в шоке. “Почему в Россию? Там ничего нет, язык сложный”, – говорил он. Но я убедил его рассказами о политике всех этих стран», – вспоминает Мохамед.

Правда, без финансовой помощи родителей переезд был бы невозможен. По словам парня, иностранный студент из Гвинеи не может учиться в России без денег, присылаемых с родины – настолько большие затраты как на переезд, так и на бытовые нужды в дальнейшем.



В Россию Мохамед отправился без знания русского языка и недостаточным пониманием слова «морозы». «Когда я вышел из самолета, я сказал: “ужас, как холодно”. Я прилетел в ноябре 2017-го, сначала в Москву. И я был одет только в кофту. Я не знал, что мне теперь делать, ведь так холодно, у меня нет рублей (только доллары) и я никого не знаю. Я знал, что в России холодно, но не знал, что так холодно. Очень, невероятно холодно. В Гвинее холодно – это +20 градусов, и то редко. Обычно там около 30 градусов минимум. А здесь было -10 сначала, а потом бывало и -30!», – рассказывает гвинеец.



Как купить билет «Москва-Челябинск» Мохамед разобрался с помощью указателей на английском, но большая часть денег осталась в кассе аэропорта, а потому куртку он смог купить лишь в Челябинске, спустя время. Забегая вперед, парень признался, что к холоду не привык до сих пор, но интерес к местной культуре и тяга к знаниям заставляют терпеть.







Мохамед поступил на магистратуру историко-филологического факультета ЧелГУ. Тогда в 2017 году впервые набирали группу для иностранцев. Однако преподаватели, по словам гвинейца, тогда плохо говорили по-английски, и непонимание стало для парня второй, после морозов, глобальной проблемой.



«Мы на парах сначала не понимали вообще ничего. Пришлось учить русский самостоятельно в общежитии. Были ребята, которые лучше знали русский, они нам помогали. Я выучил язык за восемь месяцев», – делится гвинеец.

Дальше – два года магистратуры и аспирантура, третий семестр которой недавно окончил Мохамед. За это время парень овладел хорошим разговорным русским, успел снять квартиру, приметил много особенностей российского народа, что, помимо прочего, вошло в написанную им книгу.



Высокой степенью владения языка можно считать уместное использование совсем уж локальных или сленговых слов. В речи Мохамеда уже укоренились исконно-русские «блин» в значении «обидно» и прочие слова-паразиты, которым не учат в учебниках. При этом парень употребляет и много канцеляризмов. Характерный акцент еще имеется, но за четыре года гвинеец очень хорошо освоил совершенно незнакомый язык.







На вопрос о том, что гвинейца удивляет в России, Мохамед вновь упоминает холода. Говорит, долго не мог понять, как вообще люди могут существовать в таких условиях, не говоря о счастливой жизни, семье, карьере. В особенности африканцев первое время удивлял снег. Это, наверное, пресловутая тема, но Мохамед вспоминал первый увиденный снегопад с восторгом, в его глазах была заметна искренняя, даже детская радость.



«В ноябре снега еще не было, он выпал только в декабре. Помню, я вышел на улицу, а там все белое! Девушки-африканки взяли снег и попробовали, какой у него вкус. Потом они сказали, что это невкусно. Потом мы еще играли в снежки», – вспоминает Мохамед.

Эйфория от первого снега прошла и гвинеец погрузился в российскую действительность. Оказалось, что хорошего знания русского языка недостаточно, чтобы все слои общества тебя принимали.



«Я шел в общежитие в Курчатовском районе, рядом были три очень пьяных мужчины. Они закричали: “О, негр, иди сюда!”. Я сделал так, будто я не слышу, но они побежали за мной. Они говорят: “Мы сказали тебе остаться, ты куда?”. Я сказал, что не хочу конфликта, но они стали меня толкать, заставляли меня пойти и купить им пива. Они хотели со мной ругаться, но, слава Богу, я увидел недалеко парня рядом с его машиной, я побежал к нему и попросил помочь. Этот парень довез меня до общежития. Я знал, что те мужчины были очень пьяны, я смог бы драться с ними, но это был бы нехороший имидж для меня: люди бы посмотрели и подумали, что мы приезжаем в Россию и деремся с русскими», – говорит Мохамед.

По словам гвинейца, подобные конфликты случаются регулярно. В основном, с криками «Ого, негр!» просят сделать селфи. Конечно, многим африканцам, в том числе Мохамеду, не хочется выступать в роли питомца в зоопарке, поэтому на такие просьбы люди часто получают отрицательный ответ, после чего начинают возмущаться и порою даже требовать фото. Парень все эти ситуации прокомментировал так: «Нет плохих наций, есть плохие люди». Говорит, что подобные ситуации случаются и в любых других европейских странах.

Однако расовые конфликты могут не только портить настроение, но и значительно мешать строить жизнь. Мохамед год назад снял квартиру и выехал из общежития. Это было условием для получения вида на жительство. Однако процесс поиска квартиры парень не забудет никогда.

«Когда хозяева слышат, что я иностранец, то сразу говорят, что они уже отдали квартиру. Вообще все. Я очень долго искал. Но были друзья, они позвонили за меня, объяснили, что я студент, спокойно себя веду. И один мужчина согласился», – рассказывает Мохамед.

Все это так или иначе легло в основу самого яркого проекта Мохамеда в России – собственной книги «Россия глазами африканского студента», выпущенной в 2020 году. Эта работа – анализ полученного от переезда опыта, а также попытка рассказать россиянам о том, зачем африканцы приезжают в северные широты и как умудряются тут жить.







Мохамед начал работать над книгой сразу как выучил русский и более-менее освоился в Челябинске – спустя месяцев восемь с момента прилета. Книга не была первостепенной задачей, а тем более попыткой заработать, поэтому страницы наполнялись текстом (сначала на французском) на протяжении трех лет по мере того, как случались интересные случаи, достойные внимания читателей. Переводил на русский Мохамед сам. Говорит, что больше всего замучался с падежами, поэтому ошибок было не избежать. Но преподаватели ЧелГУ помогали и в 2020 году работа была закончена.







Встал вопрос с выбором издательства. Сначала аспирант отправил текст в одно из классических московских издательств, но там запросили слишком высокую цену. Русские друзья подсказали парню, что интернет-издательства могут сделать это дешевле. Корректура пройдена успешно и книжка появилась в каталогах многих онлайн-магазинов, где ее можно купить до сих пор. На одном из таких сайтов я нашел эту книгу с ценником в 650 рублей. Сколько всего денег было заработано с продаж Мохамед не говорит, но отмечает, что расходы на создание покрыть удалось.



По словам Мохамеда, издание книги – интересный опыт, но это точно не сможет стать его профессиональной деятельностью. У парня остался год до окончания аспирантуры. Дальнейшие планы пусть и пока не четко сформулированные, но определенно амбициозные. Вариант остаться на некоторое время в Челябинске Мохамед рассматривает, но рано или поздно собирается вернуться в родную Гвинею, чтобы… стать президентом. Его, как молодого дипломата, очень беспокоит политическая ситуация в своей стране и он верит, что сможет добиться поддержки народа, прийти к власти и построить справедливую, демократическую страну.



Сейчас в Гвинее демократия закреплена законодательно, но, по словам Мохамеда, у власти находятся военные, которые, прикрываясь поддельной свободой слова, строят настоящую военную диктатуру.



«Когда мы принимали автономию от Франции. Ну, мы перестали быть колонией Франции. Наши политики просто взяли законы Франции и переложили на Гвинею, почти ничего не изменив. Но так не работает! Теперь закон что-то запрещает, но люди это сделают, потому что общества и культуры разные, а закон один и тот же. У нас в начале 00-х был военный переворот, у президента тогда было четыре жены, но Парламент принял закон, списанный с французского, что можно иметь только одну жену. И президент это подписал. Он же сам не уважает этот закон, а как другие люди будут уважать?», – сокрушается Мохамед.





В планах Мохамеда создать свою политическую партию, в основу которой ляжет стремление полностью изменить законодательную базу Гвинеи. По словам аспиранта, будет проведена большая работа по созданию новых законов, полностью основанных на культуре и традициях гвинейского народа, таким образом получится в перспективе создать гораздо более стабильное общество.



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