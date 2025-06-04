Каждый город покажет свою изюминку на фестивале «Челябинская область — большая семья»

На Южном Урале официально стартовал праздник, который продлится три месяца

Сегодня, 4 июня, в Аше жарко. И не потому, что наконец наступило лето, — сегодня здесь открылся региональный фестиваль «Челябинская область — большая семья», который продлится три месяца и закончится 6 сентября в столице Южного Урала. За фестивалем наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Этим летом фестиваль побывает в 45 населенных пунктах, мероприятия будут проходить на главных площадях, где заработают палатки одиннадцати министерств и главных управлений региона, в том числе здравоохранения, образования и науки, социальных отношений, культуры, ЖКХ, физической культуры и спорта, молодежи.

Отличительная фишка этого года — в каждом городе местные производители и ремесленники представят собственную уникальную продукцию. В Аше ее успела оценить общественный деятель Ирина Текслер.

«Целых три месяца сотрудники наших министерств и ведомств будут находиться в командировках и узнавать, чем живет родной регион. Это все сделано для того, чтобы как можно меньше было расстояния между нашими чиновниками, управленцами и всеми южноуральцами. В этом году у фестиваля появилась особенность: каждый город сможет похвастаться какими-то своими уникальными особенностями, национальным колоритом», — рассказала Ирина Текслер.

Также учредитель Фонда 2020 оценила работу площадок, вручила работникам социальной сферы обслуживания населения Ашинского района почетные грамоты министерства социальных отношений и узнала, какие активности уже посетили ашинцы и какие проблемы их волнуют.

Так, много обращений было сегодня по ЖКХ: в топе — вопросы газификации, благоустройства, плохая вода. На некоторые обращения специалисты выезжали мгновенно, остальные взяли в работу.

«Я обратилась в общественную приемную губернатора и рассказала, что на улице Химической есть проблемы с детской площадкой: качель сломана, трава не подстрижена, площадка не покрашена, с горки скатываться невозможно, потому что железо загнуто вверх. Я заявление написала, его приняли. Ответ дадут по электронной почте», — рассказала жительница Аши Светлана.

В общественной приемной сегодня работал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб. Вместе со специалистами приемной он знакомится с проблемами ашинцев. По его словам, обращений было девять: два направили в министерства, остальные будут решать органы местного самоуправления.

«Мы убедились своими глазами, сколько здесь живет талантливых и трудолюбивых людей, сколько мастеров и мастериц. Мы, со своей стороны, по инициативе губернатора Алексея Текслера сюда привезли представителей всех ведомств, которые есть у нас в регионе. И это очень важно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что не всегда можно доехать до областного центра, но очень важно иногда задать тот или иной вопрос напрямую», — отметила зампред правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

В этом году фестиваль будет посвящен Году защитника Отечества, поэтому здесь открыли площадку челябинского филиала Фонда «Защитники Отечества». За сегодняшний день сюда поступило восемь обращений, большинство — по пропавшим без вести бойцам.

Следующий день фестиваля уже 6 июня. Министерства, творческие и спортивные площадки переедут в Миньяр.