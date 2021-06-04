Каждый десятый житель Челябинской области не готов отдыхать 31 декабря

Однако большинство южноуральцев мечтают о дополнительном выходном перед праздником

Часть жителей Челябинской области не хотели бы отдыхать 31 декабря. Соответствующее исследование среди местных жителей провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Так, 85% южноуральцев считают, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем.

Еще 10% местных жителей, то есть каждый десятый, выступают против отдыха перед Новым годом.

А 5% не знают, что и сказать.

«Больше всего тех, кто не хотел бы отдыхать 31 декабря, среди представителей профессиональных сфер „Туризм, гостиницы, рестораны“, „Консультирование“, „Автобизнес“», — сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.

Отметим, что министерство труда и социальной защиты РФ планирует рассмотреть возможность введения постоянного выходного 31 декабря. Информацию подтвердил министр труда Антон Котяков в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

В 2020 году в Челябинской области глава региона Алексей Текслер объявил 31 декабря выходным днем. Также поступили власти ряда других субъектов РФ.