Каждый десятый работодатель на Южном Урале требует от сотрудников знания русского языка

К такому выводу пришли социологи портала hh.ru

Накануне Дня русского языка, который отмечается 6 июня, эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh. ru подсчитали, как часто работодатели делают акцент на грамотности соискателей.

«Грамотный русский язык сегодня требуют от 13,3% соискателей по всей России. Последние пять лет количество вакансий с таким требованием растет примерно на 25% в год. Наиболее строго к грамотности относятся работодатели из Республики Дагестан — такое требование встречается в 19,5% вакансий. Реже всего на грамотность обращают внимание в вакансиях из Чукотского АО (5,8%)», — сообщает hh.ru.

В Челябинской области такие требования как «грамотный русский язык», «грамотность», «грамотная речь» встречаются в 12,6% вакансий. То есть каждый десятый работодатель хотел бы видеть среди своих подчиненных людей, отлично владеющих родным языком.

Самая высокая доля вакансий с требованием грамотности в таких сферах как «Спорт, фитнес, красота» (31,8%), «Консультирование» (30,4%) и «Административный персонал» (28,1%).

При этом о своей грамотности в резюме в Челябинской области сообщают только 6,3% соискателей.

Среди профессиональных сфер самой грамотной можно назвать «Науку, образование» — такой навык указан в 15,3% резюме. На втором месте — «Искусство, развлечения, медиа» (14,5%), на третьем — «Маркетинг, реклама, PR» (10,5%). Реже всего о грамотности в резюме пишут в сферах «Бухгалтерия, финансы» и «Рабочий персонал» (2,1%).