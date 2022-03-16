Двор в центре Челябинска утопает в горах мусора

Ситуацию прокомментировали в ЦКС

В Челябинске жильцы домов 58б и 58в по улице Цвилинга сообщили о проблеме с вывозом мусора с контейнерной площадки, расположенной у их дворов. На жалобы горожан ответили в пресс-службе Центра коммунального сервиса, который занимается вывозом отходов. По словам подрядчика, люди сами блокируют баки своими авто, тем самым мешая работе коммунальщиков.

«Постоянная проблема с вывозом мусора! Примите меры! Каждый день свинарник, вывозят редко», — написал местный житель Денис Голев.

В пресс-службе Центра коммунального сервиса ответили, что вывоз отходов с указанной контейнерной площадки производят ежедневно по графику.

«Однако 15 марта возникли сложности с обслуживанием данной контейнерной площадки из-за припаркованных рядом автомобилей. Данный факт подтверждает фотография, сделанная в этот день водителем мусоровоза. Вывоз ТКО с данной локации возобновлен. Региональный оператор уведомил ответственные организации о необходимости привести контейнерную площадку в надлежащее санитарное состояние. В соответствии с действующим законодательством, обязанность по уборке мест накопления ТКО и прилегающих к ним территорий возложена на управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома», — ответили на запрос ИА «Первое областное» в пресс-службе ЦКС.

Также в ЦКС сообщили, что данной контейнерной площадкой пользуются жители нескольких близлежащих домов, которые обслуживаются разными управляющими компаниями. Длительное время эти организации не могут согласовать график уборки территории, что также могло вызвать сложившуюся ситуацию.

Компания попросила водителей не создавать помех коммунальной технике при вывозе отходов.