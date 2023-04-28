Каждый четвертый житель Челябинской области вызывал скорую помощь

Иногда медики прилетали к больному на вертолете

28 апреля в России отмечается День работников скорой помощи. Каждый год в экстренных случаях медиков вызывают более 870 тысяч человек, то есть практически каждый четвертый житель региона, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«На территории области скорую медицинскую помощь оказывает 271 круглосуточная выездная бригада СМП, в том числе 16 врачебных бригад общего профиля, 225 — фельдшерских, 30 — специализированных, из них 8 выездных экстренных консультативных бригад. Кроме того, для медицинской эвакуации задействованы два вертолета — начиная с 2019 года они эвакуировали 924 пациента»,

— рассказывают в пресс-службе.

Последние три года регион активно обновляет автопарк службы скорой медицинской помощи. Только в 2019—2021 годах для службы скорой медицинской помощи было поставлено 274 автомобиля. Транспорт поступил за счет средств федерального и областного бюджетов, а также в рамках помощи благотворительного фонда. В 2022 году на линию вышли 42 новых автомобиля.