«На территории области скорую медицинскую помощь оказывает 271 круглосуточная выездная бригада СМП, в том числе 16 врачебных бригад общего профиля, 225 — фельдшерских, 30 — специализированных, из них 8 выездных экстренных консультативных бригад. Кроме того, для медицинской эвакуации задействованы два вертолета — начиная с 2019 года они эвакуировали 924 пациента», — рассказывают в пресс-службе.
Последние три года регион активно обновляет автопарк службы скорой медицинской помощи. Только в 2019—2021 годах для службы скорой медицинской помощи было поставлено 274 автомобиля. Транспорт поступил за счет средств федерального и областного бюджетов, а также в рамках помощи благотворительного фонда. В 2022 году на линию вышли 42 новых автомобиля.