Среди тех жителей Челябинской области, которые откладывают деньги, почти треть копят на путешествие, а каждый шестой южноуралец собирается потратить накопления на образование детей. Соответствующие результаты показало исследование онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.
Основной источник доходов большинства жителей Челябинской области — 62% — это зарплата. Почти каждый пятый опрошенный — 21% — получает социальные выплаты, доход 15% южноуральцев — от инвестиций, еще 6% — от сдачи недвижимости. При этом каждый четвертый южноуралец, или 25% опрошенных, не откладывает деньги вообще. 18% жителей региона выделяют на накопления менее 5% ежемесячного дохода, большинство южноуральцев — 28% — откладывают от 5 до 10%. Всего 6% опрошенных откладывают от 30 до 50% дохода и 5% — более половины.
«Интересно, что 61% жителей региона из тех, что имеют какие-то накопления, как правило, откладывают деньги без четкой цели, „про запас“. Кроме того, 30% рассказали, что копят на путешествие, 26% — на улучшение жилищных условий, 25% — ради пассивного дохода после выхода на пенсию, 15% копят на образование для детей»,— рассказали в пресс-службе hh.ru.
На свое образование жители Челябинской области также откладывают деньги, но таких всего 6%.