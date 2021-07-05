Каждый четвертый южноуралец копит деньги на улучшение жилищных условий

Столько же жителей Челябинской области не откладывают средства вообще

Среди тех жителей Челябинской области, которые откладывают деньги, почти треть копят на путешествие, а каждый шестой южноуралец собирается потратить накопления на образование детей. Соответствующие результаты показало исследование онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Основной источник доходов большинства жителей Челябинской области — 62% — это зарплата. Почти каждый пятый опрошенный — 21% — получает социальные выплаты, доход 15% южноуральцев — от инвестиций, еще 6% — от сдачи недвижимости. При этом каждый четвертый южноуралец, или 25% опрошенных, не откладывает деньги вообще. 18% жителей региона выделяют на накопления менее 5% ежемесячного дохода, большинство южноуральцев — 28% — откладывают от 5 до 10%. Всего 6% опрошенных откладывают от 30 до 50% дохода и 5% — более половины.

«Интересно, что 61% жителей региона из тех, что имеют какие-то накопления, как правило, откладывают деньги без четкой цели, „про запас“. Кроме того, 30% рассказали, что копят на путешествие, 26% — на улучшение жилищных условий, 25% — ради пассивного дохода после выхода на пенсию, 15% копят на образование для детей»,— рассказали в пресс-службе hh.ru.

На свое образование жители Челябинской области также откладывают деньги, но таких всего 6%.