Каждый четвертый россиянин мечтает об отпуске более четырех недель

Эксперты связывают это с усталостью на фоне пандемии коронавируса

Почти каждый четвертый россиянин мечтает об отпуске, который будет длиться более четырех недель. По сравнению с 2019 годом, таких людей стало больше на 8%. Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob связывают это с усталостью на фоне пандемии коронавируса.

Об отпуске более четырех недель мечтают 23% опрошенных россиян, причем мужчин среди них гораздо больше, чем женщин — 27% и 19% соответственно. Четырех недель отпуска было бы достаточно для 30% опрошенных. Отдохнуть три и две недели согласны 19% и 17% респондентов, 10 дней хватило бы всего трем процентам россиян.

Те, кто мечтает об отдыхе более четырех недель, объясняют, что только в длинном отпуске можно полностью забыть о работе. Респонденты, ответившие, что им хватит и 10 дней, отмечают, что главное в отдыхе — яркость новых впечатлений и готовность полностью переключиться с работы на отдых.

«Короткие отпуска продолжительностью 10 дней или 2 недели идеальными чаще считает молодежь до 24 лет и россияне с доходом менее 30 тысяч рублей. Напротив, о длительном четырехнедельном отдыхе больше мечтают опрошенные старше 35 лет и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей»,— отмечают исследователи.

Если сравнить ответы респондентов в этом году и в 2019-м, то об отпуске более четырех недель стали мечтать чаще — 23% против 15%. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса: россияне не могли отправиться туда, куда им хотелось, а также устали от антиковидных ограничений.

В исследовании, которое проводили с 14 по 16 сентября, приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех российских городов.