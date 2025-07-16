Каждый четвертый клещ в Челябинской области заражен боррелиозом

Встречаются также и другие инфекции

Роспотребнадзор Челябинской области озвучил сводные данные по анализу снятых с людей клещей. Данные приводит телеграм-канал ведомства.

Обследования проводились в государственных и частных лабораториях: это Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области, Областная больница Чебаркуля, «Инвитро», «Прогрессивные медицинские технологии».

Оказалось, что каждый четвертый клещ (26,6%) является переносчиком боррелиоза.



Каждый 35-й клещ (2,9%) переносит моноцитарный эрлихиоз.

Каждый 67-й клещ (1,5%) является переносчиком гранулоцитарного анаплазмоза.

А примерно каждый 120-й клещ (0,85%) заражен вирусом клещевого энцефалита.

Если вас укусил клещ, обязательно сдайте его на анализ. Это поможет доктору понять, нужно ли ставить иммуноглобулин и принимать антибиотики.

Для исследования клеща его нужно поместить в контейнер с крышкой, прикрыть смоченным водой ватным диском и как можно быстрей доставить в лабораторию.