Роспотребнадзор Челябинской области озвучил сводные данные по анализу снятых с людей клещей. Данные приводит телеграм-канал ведомства.
Обследования проводились в государственных и частных лабораториях: это Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области, Областная больница Чебаркуля, «Инвитро», «Прогрессивные медицинские технологии».
Оказалось, что каждый четвертый клещ (26,6%) является переносчиком боррелиоза.
Каждый 35-й клещ (2,9%) переносит моноцитарный эрлихиоз.
Каждый 67-й клещ (1,5%) является переносчиком гранулоцитарного анаплазмоза.
А примерно каждый 120-й клещ (0,85%) заражен вирусом клещевого энцефалита.
Если вас укусил клещ, обязательно сдайте его на анализ. Это поможет доктору понять, нужно ли ставить иммуноглобулин и принимать антибиотики.
Для исследования клеща его нужно поместить в контейнер с крышкой, прикрыть смоченным водой ватным диском и как можно быстрей доставить в лабораторию.