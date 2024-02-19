Каждый четвертый инвалид в Челябинской области — трудится

Южный Урал занимает 44‑е место по данному показателю среди всех регионов страны

«Положительная динамика уровня трудоустройства инвалидов наблюдается с 2020 года. По итогам 2023 года из 1823 инвалидов, обратившихся в службу занятости в поиске работы, было трудоустроено 32%»,

— рассказал заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.