В 2023 году в Челябинской области стало на 3,3% больше работающих инвалидов, сообщает региональная служба занятости населения.
По данным Социального фонда РФ, уровень трудоустройства на 1 ноября 2023 года составил 26,6% (это 23 222 человека). То есть трудоустроен примерно каждый четвертый южноуралец с инвалидностью. Челябинская область занимает 44-е место по данному показателю среди субъектов РФ.
«Положительная динамика уровня трудоустройства инвалидов наблюдается с 2020 года. По итогам 2023 года из 1823 инвалидов, обратившихся в службу занятости в поиске работы, было трудоустроено 32%», — рассказал заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.
Напомним, что с 1 января 2024 года в России изменились правила начисления выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Теперь ее могут оформить даже работающие южноуральцы.
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