В Челябинске больше половины горожан ищут подработку

Каждый четвертый житель столицы Южного Урала уже трудится помимо основной работы

В Челябинске каждый четвертый официально трудоустроенный сотрудник имеет подработку. Причем сотрудники на удаленке уделяют подработке больше времени, и доход от нее порой составляет до 30% бюджета, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

24% челябинцев, имея основную работу, подрабатывают в свободное время. Чаще это делают те, кто постоянно работает удаленно или в связи с пандемией коронавируса — 41% и 39% соответственно. Тех, кто трудится в офисе или других местах, а затем идет подрабатывать, всего 22%. 56% горожан хотели бы найти подработку, еще 20% не планируют искать дополнительную работу.

«Удаленные сотрудники могут уделять подработке больше времени, чем те, кто ходит на работу. Так, среди работающих на территории работодателя более 10 часов в неделю уделяют подработке 37% челябинцев, среди сотрудников, которые всегда работали на удаленке, — 39%, среди работников, переведенных на дистанционный режим в связи с пандемией, — 45%»,— уточняют исследователи.

У 20% опрошенных доход от подработки составляет до 50% общего дохода, и вновь это те, кто трудится удаленно. До 30% общего дохода ежемесячно выходит у 36% челябинцев, работающих удаленно из-за пандемии. Больше, чем на основной работе, за подработку получают 10% опрошенных.

Кстати, что зимой, что летом жители Челябинска подрабатывают почти одинаково. Например, в августе 2021 года до 10 часов в неделю работали 62% опрошенных, а в январе этого же года — 61%. До 20 часов в неделю и в августе, и в январе работали по 19% респондентов. Более 20 часов в неделю горожане подрабатывали зимой, чем летом — 20% против 19%.

Исследование проводили с 10 по 26 августа среди 2500 челябинцев старше 18 лет.