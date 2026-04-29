Каждый четвертый челябинец готов сорваться на фестиваль в другой город

Горожане стали чаще ездить в другие регионы на крупные мероприятия

Событийный туризм стал обычным делом для 72% жителей Челябинска. Они хотя бы иногда покидают родной город ради праздников, концертов и крупных мероприятий, выяснили аналитики «Авито Путешествий».

Чаще всего (47%) едут на городские гулянья и локальные фестивали, 42% — на музыкальные концерты. Среди молодежи до 34 лет таких энтузиастов еще больше — 70—73%, причем каждый пятый делает это регулярно.

Большинство путешественников (60%) останавливаются в отелях, 22% снимают посуточные квартиры. Молодежь активнее выбирает частный формат размещения и чаще читает отзывы.

Главные критерии при выборе жилья — цена (58%), комфорт (52%) и близость к месту события (46%). Почти половина туристов планируют поездку заранее, но каждый четвертый среди челябинцев 18—24 лет может сорваться спонтанно.

Люди едут компаниями: квартира для многих оказывается удобнее отеля — можно жить вместе, делить расходы и продолжать общение после мероприятия.