Почти 40 процентов южноуральцев положительно оценивают ситуацию в регионе

Итоги опроса публикует Центр общественного мониторинга Челябинской области

Обстановку в Челябинской области сравнили с ситуацией по стране. К 90-летию региона Центр общественного мониторинга и проектов публикует итоги опроса, в котором 2,5 тысячи жителей 16 населенных пунктов региона ответили на вопрос «На Ваш взгляд, ситуация в Челябинской области лучше или хуже, чем в целом по России?»

«Так, 39,9% южноуральцев уверены в том, что ситуация в регионе лучше, чем в целом по России. Чуть меньше — 36,3% — набирает оценка населения, что одинаково хорошо как в области, так и в стране. А вот пессимистов существенно меньше — 14,5%», — рассказали в ЦОМ.

Затруднились ответить 9,3% респондентов.

«В том, что ситуация в области лучше общероссийской, чаще уверены пожилые женщины, телезрители, читатели газет и радиослушатели. В том, что хуже, чаще уверены жители средних городов, женщины старшего возраста, наемные работники на частных предприятиях, южноуральцы с крайне низкими доходами», — комментируют в центре.

Исследование проводилось с 18 по 30 октября 2023 года. Выборочная совокупность была основана на системе квотного отбора южноуральцев по месту проживания, полу и возрасту пропорционально численности населения городских округов и муниципальных районов и половозрастной структуре Челябинской области, на основании данных официальной статистики. В исследовании использовался метод уличного опроса с применением методики CAPI. Статистическая погрешность не более 1,96%.