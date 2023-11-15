Каждый 4-й челябинец возвращался на прежнюю работу

Больше к карьерному круговороту склонны мужчины

Почти четверть работающих жителей Челябинска (23%) за время своей карьеры возвращались к прежнему работодателю. Причем, как правило, войти в ту же реку второй раз более склонны мужчины (37% против 28% у женщин), об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре 2023 года сервисом «Авито Работа».

При этом 8% возвращались на ту же должность, а 15% — на другую.

В Челябинске самая популярная причина возвращения среди сотрудников — более выгодные условия. Этот фактор отмечали в 55% случаев*. Другими поводами стали высокая зарплата (25%), лучшие условия труда (24%), комфортный график и сокращение штата на новом рабочем месте (по 15%), приятное руководство и коллектив (13%). Еще 10% челябинцев отметили, что фактором «за» стало удобное месторасположение офиса/предприятия.

Тренд прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

«Пассивный поиск персонала — это стратегия найма, когда компании обращают внимание как на потенциальных кандидатов, которые не являются активными соискателями, так и на бывших и хорошо зарекомендовавших себя работников. Тенденция актуальна в связи с высоким спросом на кадры»,— отметил он в частности.

*Вопрос предполагал возможность выбора нескольких ответов