Каждый 20‑й южноуралец сталкивается с такой проблемой, как грыжа

Челябинские врачи освоили новые методики помощи пациентам

В Челябинске обсуждают новые методы лечения грыж. Ради этого в город приехали медики из Москвы — они прооперируют шестерых пациентов, чтобы повысить квалификацию местных хирургов, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Грыжи появляются в организме по разным причинам: из-за внутрибрюшного давления, слабости тканей, при чрезмерных нагрузках, поднятии тяжестей, ожирении, беременности, хроническом кашле, запорах. Органы выпадают из брюшной полости и образуют отдельный мешок под кожей. Чтобы вправить их, делают операцию.





Причем 80% таких вмешательств сейчас проводят через проколы, а пациента уже на третий день выписывают домой.





Татьяна Агарина заработала грыжу, качая внучек.





«У сына родились двойняшки. Я, конечно же, помогала: поднимала девочек и укачивала, хотя сама была после операции. В результате я заработала пупочную грыжу», — рассказывает Татьяна.

Сегодня женщину успешно прооперировал московский врач.





«Практикующему хирургу нужно набивать руку. Поэтому нам нужны встречи с более опытными врачами», — подчеркнул значимость обмена опытом заместитель главного врача ЧОКБ по хирургической работе, главный хирург Челябинской области Илья Бондаревский.

На второй день работы в Челябинске запланировано лечение пациентов со стомами в животе. Чаще всего это люди, победившие онкологию.





«В Челябинске мы уже не впервые и каждый раз повышаем уровень врачей. Сегодняшние операции уже экспертный уровень. Подобраны тяжелые пациенты», — рассказал о работе в Челябинске заведующий 2-м хирургическим отделением ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова департамента здравоохранения Москвы, руководитель центра хирургии грыж (Москва) Алексей Юрий.



По статистике, каждый двадцатый южноуралец сталкивался с такой проблемой, как грыжа.





«Благодаря помощи коллег из Москвы мы поэтапно осваиваем достаточно сложные методики, которые позволяют нам оперировать больных в нашем регионе, не отправляя в какие-то крупные центры», — говорит заведующий хирургическим отделением № 2 ЧОКБ Антон Ефремов.

