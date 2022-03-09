Каждый 17-й житель Челябинской области страдает от болезней почек

Медики ЧОКБ рассказали, чем помогают таким пациентам

Каждый 17-й житель Челябинской области имеет больные почки, а около 600 человек нуждаются в пересадке живого «фильтра». На какую помощь со стороны местных медиков могут рассчитывать южноуральцы, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.

Почти три года Жулдызай Жаркимбаева из Магнитогорска зависела от диализа. Несколько раз в неделю девушка приезжала в медцентр и часами чистила кровь. Без такой изматывающей процедуры она могла умереть. Спасти молоденькую пациентку могла лишь пересадка. И в январе этого года девушке подарили здоровую почку.

«Я теперь не привязана к больничной койке, к диализу. Я могу свободно куда-то поехать. Я хочу путешествовать и, конечно, планирую родить ребенка», — говорит Жулдызай.

Без титанических усилий медиков все это было бы невозможным.

К процедуре диализа сейчас привязаны 350 южноуральцев. 270 человек стоят в листе ожидания на трансплантацию почки, а нуждаются в трансплантации около 600 человек. Положение дел усугубила коронавирусная пандемия.

«После ковида мы видим все больше случаев хронической почечной недостаточности. Отчасти это связано с тем, что в пандемию люди старались не ходить по врачам, и проблема у многих не выявлялась. Но и сам ковид дал толчок к развитию этого заболевания», — говорит руководитель центра патологии почек ЧОКБ, главный нефролог Минздрава Челябинской области Людмила Журавлева.

Челябинская областная клиническая больница остается единственной клиникой региона, где пациентам с больными почками могут оказать все виды помощи: от консультации и КТ-диагностики до диализа и трансплантации жизненно важного органа.

Медики отмечают, что в последние годы в их арсенале появилось такое медицинское оборудование, которое позволяет продлить жизнь пациентов. Но почки все же лучше беречь, чтобы к медикам вообще не пришлось обращаться.