Каждого третьего челябинского школьника врачи заподозрили в курении сигарет или вэйпов

Дети балуются вейпами и не видят в этом проблемы

В Челябинске у 30% протестированных школьников в крови обнаружили никотин. Это говорит о том, что дети курят сигареты или вейпы. При этом количество курящих среди мальчиков и девочек одинаковое. Такие данные привела главный детский нарколог Челябинска Ольга Трубина на круглом столе «Как остановить пандемию вейпов?». Эксперты подчеркивают, что электронные сигареты могут быть даже опаснее обычных и вызывать поражения легких, сравнимые с ковидными.

По словам Ольги Трубиной, в 2022 году исследование на никотин прошли 2330 челябинских школьников. Тестирование не было поголовным: на прием к врачам-наркологам направляли детей с определенными факторами риска.

«Вообще мы акцентируем внимание на наркотических веществах. В предыдущие годы мы, в основном, ловили алкоголь. Но в этом году алкоголь мы не обнаружили. Наркотическое вещество — один случай. Но превалирует у нас никотин: у 30% обследованных мы видим, что они „в теме“», — отметила Ольга Трубина.

В рамках профилактической акции, посвященной Дню отказа от курения, было проведено еще одно исследование. На этот раз среди подростков, которые обращались к наркологу за справками. Им предлагалось пройти добровольное тестирование на никотин и заполнить анкету. Обследование прошли 667 человек, вывод тот же: 30% детей курят. Причем результат одинаков как для мальчиков, так и для девочек, которых в выборке было примерно поровну.

Примечательно, что только половина участников исследования с выявленным никотином призналась в том, что курит. Другая половина на соответствующий вопрос анкеты ответила отрицательно — на том основании, что вейпинг, по их мнению, не является курением.

«У детей в целом некритическое отношение к этой теме, и они не видят какой-то проблемы в курении. И на прием-то приходят чаще всего обеспокоенные родители, которые порой приводят 10-летних детей с признаками наркотического опьянения»,— сообщила Ольга Трубина.

Она подчеркнула, что у детей очень быстро формируется пристрастие к никотину, которое в будущем может стать основой для появления более тяжелых зависимостей. Эксперт подчеркнула, что раннее курение может говорить о наличии психологических проблем у ребенка, расстройствах адаптации и других личностных проблемах.

О массовом вейпинге в их среде говорят и сами школьники. Один из участников круглого стола, главный врач детской городской клинической поликлиники № 8 Антон Рыжий, привел рассказ своего сына о том, что во время перемены мальчики собираются в туалете и курят электронные сигареты. Во время одного из таких сеансов группового курения одноклассник рассказчика потерял сознание — отравление никотином.

По словам главного пульмонолога Челябинской области Владимира Антонова, в настоящее время не существует фундаментальных исследований о влиянии электронных сигарет на организм человека. Однако есть научные работы в области патологической анатомии, которые указывают на огромный вред вейпинга для организма: у любителей попарить при вскрытии обнаруживают такие же поражения легких, какие возникают у больных ковидом.

«Электронные средства доставки никотина оказывают еще более негативное воздействие на все органы. Как за счет состава жидкостей, так и за счет самого механизма доставки», — резюмировал врач.