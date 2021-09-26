Каждая третья российская семья не выдает детям карманные деньги

Большинство из тех, кто предусмотрел такую статью расходов, дают детям деньги в наличной форме

В России каждая третья семья не дает своим детям деньги на карманные расходы. Те, у кого предусмотрена в бюджете такая статья расходов, дают либо наличные деньги, либо перечисляют на детскую банковскую карту, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Деньги на карманные расходы своим детям выделяют 71% российских родителей, причем 62% из них выдают средства в форме наличных денег и 38% перечисляют на детские банковские карты. 29% опрошенных не выделяют такую статью расходов в семейном бюджете.

Среди тех, кто выдает детям карманные деньги, большинство — 38% — делают это ежедневно. Чуть меньше — 36% опрошенных — выделяют средства раз в неделю. Ежемесячно деньги на карманные расходы получают дети в 9% семей. Еще 17% респондентов заявили, что дают детям деньги только на крупные праздники, такие как день рождения или Новый год.

В опросе приняли участие 3000 клиентов банка, проживающие во всех российских городах.