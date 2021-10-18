Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения

Цель преступников — получение данных

Большая часть кибератак, почти 20% преступлений, в 2021 году пришлась на государственные учреждения. В 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК.

В 60% цель преступников — получение данных. Среди распространенных причин атак на бизнес также получение финансовой выгоды — 21% и хактивизм —16%. Так называют форму цифрового активизма, направленную не на получение личной выгоды, а на выражение той или иной общественной или политической позиции.

Чаще всего киберпреступники при осуществлении атак используют вредоносное программное обеспечение, методы социальной инженерии и эксплуатации веб-уязвимостей, а также способ отслеживания активности пользователей. Объектами кибератак в компаниях, как правило, являются компьютеры, серверы и сетевое оборудование, мобильные устройства, веб-ресурсы, банкоматы и POS-материалы, IoT.

В результате киберпреступлений российские компании несут колоссальные убытки, по некоторым оценкам, они достигают нескольких трлн рублей. Основной ущерб связан с последствиями инцидентов — хищением денежных средств со счетов, выходом из строя оборудования, а также с перерывами в хозяйственной деятельности организации. При этом обезопасить себя от финансовых потерь компании могут при помощи страхования.

«Тренд на цифровизацию большинства отраслей, безусловно, стал своеобразным „триггером“ активизации кибермошенников. Причем масштабы подобных преступлений возрастают, самый показательный пример — недавняя DDoS-атака на крупнейшую российскую IT-компанию. Киберстрахование является эффективным способом минимизировать последствия преступлений в сфере информационной безопасности. В рамках страховой программы можно защитить как само имущество, которому нанесен ущерб, — это информационные, финансовые активы и пр., так и гражданскую ответственность за последствия атаки хакеров перед третьими лицами или расходы, связанные с перерывом в хозяйственной деятельности. Мы видим, что многие российские компании проявляют интерес к киберстрахованию, на данный момент ВСК ведет переговоры с несколькими крупными игроками из разных отраслей бизнеса. Своим клиентам Страховой Дом ВСК предлагает двухступенчатую программу, которая реализовывается совместно с Angara Professional Assistance — ведущим провайдером услуг в области кибербезопасности. То есть партнеры ВСК получают одновременно и защиту информационных активов компании, и возможность компенсировать ущерб в случае атаки злоумышленников», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Так, увеличение числа преступлений в сфере информационной безопасности обуславливает рост спроса на киберстрахование, в частности среди финансовых организаций.