Каждая десятая фура не прошла фитосанитарный контроль на границе Челябинской области и Казахстана

Россельхознадзор не пустил в регион машины с фруктами и рассадой

С начала месяца специалисты Россельхознадзора проверили 114 партий товара, который пытались ввезти на Южный Урал со стороны Казахстана. Двенадцать партий, то есть каждая десятая, не прошли фитосанитарный контроль, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Запрещен ввоз 206,3 тонны фруктов, сухофруктов и орехов, которые следовали на Урал из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также из-за несоответствия маркировки или недействительного фитосанитарного сертификата был запрещен ввоз саженцев тутовника, роз, фасоли, винограда и яблок», — рассказали в пресс-службе.

Все перевозчики привлечены к административной ответственности за нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований.