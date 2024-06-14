Каждая десятая челябинка находит читающего мужчину сексуальным

Это выяснили в результате соцопроса

Специалисты сервиса Mamba совместно с литературной платформой «Литнет» провели опрос среди челябинцев и выяснили, оценивают ли они возможных партнеров по литературным предпочтениям. Оказалось, и мужчины и женщины считают, что читающий партнер — это сексуально.



Женщины (86%) читают книги чаще мужчин (75%). При этом, согласно результатам исследования, 14% мужчин убеждены, что читающая женщина более сексуальна, чем нечитающая. Также каждая десятая женщина считает сексуальным, когда мужчина читает книги.

64% женщин так или иначе смотрят на то, читает их потенциальный партнер или нет, чуть менее 60% мужчин делают так же. Кроме того, треть женщин и 23% мужчин утверждают: для них важно, чтобы их вторая половинка любила читать.

Более 71% женщин отметили, что им интересны литературные пристрастия потенциального бойфренда. Мужчин же куда меньше интересуют предпочтения женщин в литературе, но при этом около 70% все же можно впечатлить тем, какие книги выбирает потенциальная партнерша.

На мужчин и на женщин одинаковый эффект «вау» производит любовь человека к двум произведениям: «Войне и миру» Толстого и «Преступлению и наказанию» Достоевского.

Помимо этого, 24% женщин оценили бы, если бы мужчина положительно отозвался о книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грэя.

Каждую десятую впечатлил бы тот, кому нравится серия романов «Пятьдесят оттенков серого». Мужчин же можно восхитить любовью к «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг (19%), «Властелину колец» Джона Толкина (15%) и серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина (13%).

Опрос показал, что женщины чаще мужчин читают любовные романы и эротику, литературу об эзотерике и об успешных предпринимателях. Мужчины же любят триллеры, современные зарубежные романы и бизнес-литературу.

Более чем для 35% опрошенных мужчин начитанность — показатель образованности и ума, для четверти это сигнализирует, что у девушки широкий кругозор. Каждый десятый также отметил, что начитанность говорит о хорошем культурном бэкграунде.