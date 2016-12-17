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Южноуральские казаки выйдут на охрану порядка в новогодние праздники

Южноуральские казаки выйдут на охрану порядка в новогодние праздники
Новый год , каникулы , патруль , казаки
16.12.2016 17:18:42

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21 Декабря 2016, 18:30

Полицейские совместно с добровольцами будут работать в усиленном режиме.

Патрули правоохранительных органов совместно с сотрудниками ЧОПов, добровольцами и казаками выйдут на стражу порядка в новогодние каникулы. Маршруты наблюдения будут выстраиваться с учетом мест, привлекающих наибольшее внимание в праздники. Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению антитеррористической защиты.

В городских ведомствах подготовка к затяжным новогодним праздникам идет уже сейчас. Стало известно, что полицейские будут работать в усиленном режиме, начиная с 21 декабря. Особое внимание будет уделено местам скопления людей: паркам, площадям и ледовым городкам Челябинска.

— Всего, с 21 декабря 2016 года по 10 января 2017 года, на территории Челябинска запланировано 436 праздничных мероприятий, в которых примет участие более 100 тысяч граждан. Для обеспечения правопорядка в новогодние праздники будет задействовано необходимое количество сотрудников полиции. Кроме того, к обеспечению охраны общественного порядка будут привлечены представители ЧОП, члены добровольных народных дружин, представители казачьих формирований, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно с помощью новогодней интерактивной карты

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился усилить контроль за организацией безопасной перевозки групп детей. Принято решение о необходимости сопровождать даже единичные транспортные средства с несовершеннолетними.

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