Казахстан изменил правила пребывания иммигрантов из России

Больше не получится выехать из республики и тут же вернуться, чтобы легально жить без ВНЖ

С сентября 2022 года из России в Казахстан уехало, по данным принимающей стороны, 400 тысяч россиян, 150 тысяч из которых остались там. Без визы в стране можно находиться 90 дней. Пока иностранцы могут раз в три месяца прибегнуть к «визарану», то есть ненадолго выехать за пределы Казахстана и потом вернуться, таким образом «обнулив» срок пребывания в республике. Скоро такой возможности не будет, передают «Ведомости».



Власти Казахстана изменили иммиграционные правила. Теперь иностранцы без визы не смогут пребывать в стране больше 90 дней в полугодие.



Новые нормы начнут действовать с 27 января, в том числе для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз, — России, Белоруссии, Армении, Киргизии. На тех, кто уже получил вид на жительство, мера распространяться не будет.